Приговор Кокорину вновь обжалуют

«Кокорина А.А. обвиняют в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью Паку с квалифицирующими признаками, при этом дополнительно вменяют ст. 213 (хулиганство), что, на мой взгляд, недопустимо, так как влечет двойное привлечение к уголовной ответственности за одни и те же действия. Более того, если совершается хулиганство или иное преступление из хулиганских побуждений, то это должно быть преступление без повода, без причины. В нашем же случае был конфликт. И действия сторон сопровождались взаимными претензиями.