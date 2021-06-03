Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Приговор Кокорину по делу о драке снова будет обжалован

Sport24иещё 2
1 час назад
Низшая инстанция не выполнила указания второго кассационного суда, приговор футболисту Александру Кокорину вновь будет обжалован, сообщила адвокат Татьяна Стукалова.
Приговор Кокорину вновь обжалуют
Фото: ТАССТАСС
Ранее стало известно, что второй кассационный суд общей юрисдикции 3 июня рассмотрит жалобы Кокорина и Павла Мамаева на приговор Мосгорсуда.
«Кокорина А.А. обвиняют в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью Паку с квалифицирующими признаками, при этом дополнительно вменяют ст. 213 (хулиганство), что, на мой взгляд, недопустимо, так как влечет двойное привлечение к уголовной ответственности за одни и те же действия. Более того, если совершается хулиганство или иное преступление из хулиганских побуждений, то это должно быть преступление без повода, без причины. В нашем же случае был конфликт. И действия сторон сопровождались взаимными претензиями.
Сломанный нос (у Соловчука) — от удара Мамаева, иных повреждений в результате проведенной экспертизы не выявлено, кассатор просит данный эпизод исключить у Кокорина. Указания второго кассационного суда не выполнены, приговор Кокорину вновь будет обжалован», — приводит слова Стукаловой РИА Новости.
Футбол,Татьяна Стукалова,Павел Мамаев,Александр Кокорин,Мосгорсуд,РИА Новости,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители