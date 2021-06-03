«Спартак» оштрафовали за пост «Привет, конюшня»

Согласно регламенту, клуб может обжаловать решение в течение трёх дней после получения документов.

Напомним, после встречи пресс-служба «Спартака» опубликовала сообщение «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Далее ЦСКА подал жалобу в комитет по этике РФС.