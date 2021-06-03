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«Интер» объявил о назначении Индзаги на пост главного тренера

Sport24
52 минуты назад
«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги на пост нового главного тренера клуба.
«Интер» объявил о назначении Индзаги на пост главного тренера
Фото: Getty ImagesGetty Images
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение со специалистом рассчитано до 2023 года. Индзаги уже звонил Ромелу Лукаку и хочет сохранить игрока в роли ключевого исполнителя «Интера» в будущем.
«Интер» в минувшем сезоне под руководством Антонио Конте выиграл чемпионат Италии.
Футбол,Фабрицио Романо,Антонио Конте,
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