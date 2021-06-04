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Немецкий журнал Sportschau дал прогноз на выступление сборной России на Евро-2020

Soccer Newsиещё 1
32 минуты назад
Немецкий спортивный журнал Sportschau поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Европы-2020.
Германия определила сборной России "потолок" Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Потолок сборной России на Евро-2020 - это 1/8 финала", - считают редакторы издания.
На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
С итоговой заявкой национальной сборной на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.
Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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