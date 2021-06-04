«Атлетико» предложил Симеоне новый контракт

Аргентинский специалист Диего Симеоне может пролонгировать сотрудничество с мадридским «Атлетико». Об этом информирует Calciomercato.

Источник сообщает, что «матрасники» намерены предложить 51-летнему тренеру продление контракта до лета 2023 года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до завершения сезона-2021/2022.