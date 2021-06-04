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«Атлетико» предложил Симеоне новый контракт

Евро-футбол.Ру
1 час назад
Аргентинский специалист Диего Симеоне может пролонгировать сотрудничество с мадридским «Атлетико». Об этом информирует Calciomercato.
«Атлетико» предложил Симеоне новый контракт
Фото: ReutersReuters
Источник сообщает, что «матрасники» намерены предложить 51-летнему тренеру продление контракта до лета 2023 года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до завершения сезона-2021/2022.
Диего занимает пост рулевого мадридской команды с 2011 года. В минувшем сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании, опередив «Реал» и каталонскую «Барселону».
Футбол,Реал,
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