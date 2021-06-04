Голкипер «Зенита» Васютин получил серьёзную травму

«Травма Александра была настолько серьезной, что нам пришлось прооперировать его у специалиста в Финляндии. Он только проснулся на операционном столе и чувствует себя хорошо. К сожалению, на реабилитацию уйдет до шести месяцев, хотя в некоторых случаях она может пройти быстрее. Мы не можем раскрыть тип травмы. В пятницу Александр вылетит обратно в Швецию и продолжит восстановление в «Юргордене», — цитирует Баррлинг официальный сайт клуба.
«Операция прошла хорошо, и теперь я буду стремиться вернуться как можно скорее. Надеюсь, что смогу присоединиться к команде в конце сезона и внести свой вклад на поле, чтобы помочь «Юргордену» в борьбе за медали», — сказал Васютин.