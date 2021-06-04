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Голкипер «Зенита» Васютин получил серьезную травму в шведском «Юргордене»

Sport24иещё 2
1 час назад
Голкипер «Зенита» Александр Васютин, выступающий за «Юргорден» на правах аренды, перенес операцию в связи с тяжелой травмой. Об этом сообщил врач шведского клуба Калле Баррлинг, не уточнив характер повреждения.
Голкипер «Зенита» Васютин получил серьёзную травму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Травма Александра была настолько серьезной, что нам пришлось прооперировать его у специалиста в Финляндии. Он только проснулся на операционном столе и чувствует себя хорошо. К сожалению, на реабилитацию уйдет до шести месяцев, хотя в некоторых случаях она может пройти быстрее. Мы не можем раскрыть тип травмы. В пятницу Александр вылетит обратно в Швецию и продолжит восстановление в «Юргордене», — цитирует Баррлинг официальный сайт клуба.
Российский футболист выразил надежду вернуться на поле в конце сезона. Регулярный чемпионат Швеции завершится в декабре.
«Операция прошла хорошо, и теперь я буду стремиться вернуться как можно скорее. Надеюсь, что смогу присоединиться к команде в конце сезона и внести свой вклад на поле, чтобы помочь «Юргордену» в борьбе за медали», — сказал Васютин.
Футбол,Александр Васютин,Зенит,
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