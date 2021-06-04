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Немецкое издание назвало 1/8 финала Евро потолком для России

Просто Про Спорт
16 минут назад
Немецкое издание Sportschau.de оценило шансы сборной России на предстоящем чемпионате Европы.
В Германии определили "потолок" для сборной России на Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению издания, потолком для команды Станислава Черчесова станет выход в 1/8 финала предстоящего турнира.
Российской сборной для успешного выступления, считают немцы, не хватит опыта и футболистов, выступающих в конкурентоспособных лигах.
Также форвард Артем Дзюба был назван не самым технически подкованным игроком, однако за счет силы, напористости и бомбардирским навыкам является самым опасным игроком команды.
Сборная России сыграет на чемпионате Европы в группе B, где ее соперниками станут Бельгия, Дания и Финляндия.
Футбол,Артем Дзюба,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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