Оскандалившийся начальник «Локомотива» покинул клуб

По информации издания, "Локомотив" также покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба.

Скандал с участием Сухины произошел в прошедшем сезоне РПЛ. Перед матчем "Локомотива" со "Спартаком" бывшего арбитра заметили, выходящим из судейской комнаты, что является нарушение регламента. В результате железнодорожников наказали матчем на нейтральном поле.