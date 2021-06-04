Оскандалившийся начальник «Локомотива» покинул клуб

«Футбольный клуб «Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды. Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в Twitter клуба.
«Новые руководители зачищают поляну, избавляясь от людей, которые пришли еще при старом составе руководства. Видимо, на Сухину они не рассчитывают. Он стал токсичен, много было вокруг него скандалов. А должность, на которой он работал, любит тишину», — приводит его слова «Советский Спорт».