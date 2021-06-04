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Оскандалившийся начальник «Локомотива» покинул клуб

Елена Прошина
22 минуты назад
Московский футбольный клуб "Локомотив" расстался с начальнком команды Станиславом Сухиной, который раннее стал учасником скандала с заходом в судейскую комнату. Первым об этом сообщил портал Sport24.
По информации издания, "Локомотив" также покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба.
Позднее уход Сухины подтвердили в клубе.
«Футбольный клуб «Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды. Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в Twitter клуба.
Уход Сухины из "Локомотива" прокомментировал экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко. Он заявил, что новые руководители клубв "зачищают поляну".
«Новые руководители зачищают поляну, избавляясь от людей, которые пришли еще при старом составе руководства. Видимо, на Сухину они не рассчитывают. Он стал токсичен, много было вокруг него скандалов. А должность, на которой он работал, любит тишину», — приводит его слова «Советский Спорт».
Скандал с участием Сухины произошел в прошедшем сезоне РПЛ. Перед матчем "Локомотива" со "Спартаком" бывшего арбитра заметили, выходящим из судейской комнаты, что является нарушение регламента. В результате железнодорожников наказали матчем на нейтральном поле.
Футбол,Андрей Червиченко,Локомотив,Спартак,
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