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Аньелли: в УЕФА есть сторонники проекта Суперлиги

Чемпионат.comиещё 2
3 часа назад
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал возможное исключение «Барселоны», «Реала» и туринского клуба из Лиги чемпионов.
Аньелли: "В УЕФА есть наши сторонники"
Фото: EPAEPA
«Изначально создатели Суперлиги обсуждали соглашение с УЕФА. Но сейчас же мы слышим лишь оскорбления и угрозы в свой адрес. Если мы хотим реформировать европейский футбол, то такое поведение недопустимо. Я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники. Нам следует продолжать диалог. Другие виды спорта уже изменили форматы, и нам кажется, что и Лига чемпионов нуждается в переменах и доработке. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» хотят реформировать турнир в интересах всех клубов», — приводит слова Аньелли «твиттер» итальянской команды.
Ранее сообщалось, что, несмотря на требование УЕФА, клубы до сих пор не покинули проект Суперлиги.
Футбол,Андреа Аньелли,Реал,УЕФА,
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