В Бразилии фанаты набросились на Неймара

В бразильском городе Порту-Алегри юные болельщики национальной команды страны набросились на своего кумира - футболиста ПСЖ Неймара. Видео произошедшего опубликовал местный журналист Фабио Азеведо.

Инцидент произошел накануне матча отборочного цикла Чемпионата мира-2022 против Эквадора. Когда игроки бразильской сборной выходили из автобуса возле отеля, группе молодых людей удалось прорвать оцепление и подбежать к футболисту. Один из фанатов поскользнулся и падая задел Неймара. Вслед за ним к игроку подбежали другие фанаты и окружили кумира, но их быстро увели охранники.

Когда Неймар продолжил свой путь к отелю, было видно, что он хромает. При этом бразильские СМИ не сообщали о травме игрока.

Матч Бразилия - Эквадор состотся 5 июня на стадионе «Бейра-Рио – Жозе Пинейро Борда», начало в 03:30 по московскому времени. Затем бразильцам предстоит игра с Парагваем, она пройдет 9 июня.

Сборная Бразилии лидирует в своей группе. У команды в активе 12 очков после четырех побед в четырех матчах.