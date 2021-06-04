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В Бразилии фанаты набросились на Неймара

Елена Прошина
1 час назад
В бразильском городе Порту-Алегри юные болельщики национальной команды страны набросились на своего кумира - футболиста ПСЖ Неймара. Видео произошедшего опубликовал местный журналист Фабио Азеведо.
Инцидент произошел накануне матча отборочного цикла Чемпионата мира-2022 против Эквадора. Когда игроки бразильской сборной выходили из автобуса возле отеля, группе молодых людей удалось прорвать оцепление и подбежать к футболисту. Один из фанатов поскользнулся и падая задел Неймара. Вслед за ним к игроку подбежали другие фанаты и окружили кумира, но их быстро увели охранники.
Когда Неймар продолжил свой путь к отелю, было видно, что он хромает. При этом бразильские СМИ не сообщали о травме игрока.
Матч Бразилия - Эквадор состотся 5 июня на стадионе «Бейра-Рио – Жозе Пинейро Борда», начало в 03:30 по московскому времени. Затем бразильцам предстоит игра с Парагваем, она пройдет 9 июня.
Сборная Бразилии лидирует в своей группе. У команды в активе 12 очков после четырех побед в четырех матчах.
В составе сборной Бразилии Неймар провел 103 игры. В них футболист забил 64 гола и сделал 43 голевые передачи.
Футбол,
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