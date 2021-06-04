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"Узнал из прессы": арбитр Васильев о пожизненном отстранении

Елена Прошина
55 минут назад
Российский футбольный арбитр Станислав Васильев прокомментировал информацию о пожизненном отстранении от работы в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«О своём пожизненном отстранении узнал из прессы. Со мной по этому поводу никто не связывался. Поймите, ситуация не очень приятная для меня, поэтому хочу остаться один на один со своими мыслями», — приводит слова Васильева издание "Чемпионат".
В начале мая Васильева временно отстранили после ошибки в матче волгоградского «Ротора» с «Ахматом» из Грозного. Тогда судья ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ротора". Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц отмечал, что Васильев «допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ».
Решение о пожизненном отстранении судьи прокомментировал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. По его словам, Хачатурянц поступил правильно.
«Чем больше этих демонов уберут, тем будет лучше. Нужно брать новых арбитров — пусть они ошибаются поначалу, но это лучше чем всезнающие арбитры будут исполнять такие кульбиты. У нас не было ни одного тура без скандала. Хачатурянц — молодец, вычищает все это болото. Терпение кончилось. Против него тоже есть различные контрдвижения. Судьи сражаются за свое благополучие, а Хачатурянц сражается за чистоту футбола. Мы должны быть на его стороне», — цитирует Червиченко «Спорт Экспресс».
Футбол,Ашот Хачатурянц,Станислав Васильев,Андрей Червиченко,Спартак,
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