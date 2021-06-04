"Узнал из прессы": арбитр Васильев о пожизненном отстранении

«О своём пожизненном отстранении узнал из прессы. Со мной по этому поводу никто не связывался. Поймите, ситуация не очень приятная для меня, поэтому хочу остаться один на один со своими мыслями», — приводит слова Васильева издание "Чемпионат".
«Чем больше этих демонов уберут, тем будет лучше. Нужно брать новых арбитров — пусть они ошибаются поначалу, но это лучше чем всезнающие арбитры будут исполнять такие кульбиты. У нас не было ни одного тура без скандала. Хачатурянц — молодец, вычищает все это болото. Терпение кончилось. Против него тоже есть различные контрдвижения. Судьи сражаются за свое благополучие, а Хачатурянц сражается за чистоту футбола. Мы должны быть на его стороне», — цитирует Червиченко «Спорт Экспресс».