Уткин усомнился в выборе основного вратаря сборной России

«Такие решения лет за 20 не бывали сенсационными. Разве кроме Евро-12, когда основным при живом Акинфееве был Малафеев. Он тогда справился на уровне сборной. Не вышли из группы, но дело было не во вратаре. Еще можно вспомнить ЧМЯК (Япония и Корея, 2002), когда в сборной играл не сильнейший вратарь того времени Овчинников, а Нигматуллин. Тогда они были несопоставимы. Но это не было неожиданностью, Овчинникова сборная с Романцевым последовательно игнорировала.
Никакого иного решения и быть не могло. Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всем уважении — точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. », — написал Уткин в своем Telegram-канале.