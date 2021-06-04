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"Слабейший первый номер": Уткин о вратаре сборной Шунине

Елена Прошина
56 минут назад
Спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление главного тренера сборной России Станислава Черчесова, назвавшего голкипера московского "Динамо" Антона Шунина основным вратарем национальной команды на Евро-2020.
По мнению Уткина, Шунин - "точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России".
«Итак, Черчесов вслух сказал то, что и так было уже практически ясно: первым номером на Евро будет Шунин. Собственно, такие решения лет за 20 не бывали сенсационными. Разве кроме Евро-12, когда основным при живом Акинфееве был Малафеев. Он тогда справился на уровне сборной. Не вышли из группы, но дело было не во вратаре. Ещё можно вспомнить ЧМЯК (Япония и Корея, 2002), когда в сборной играл не сильнейший вратарь того времени Овчинников, а Нигматуллин. Тогда они были несопоставимы. Но это не было неожиданностью, Овчинникова сборная с Романцевым последовательно игнорировала.

Возвращаясь в сегодня, никакого иного решения и быть не могло. У Сафонова и Дюпина пол-игры за сборную на двоих. Отсев Лунёва тоже вещь достаточно очевидная. Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всём уважении — точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Можно поспорить насчёт Нигматуллина образца 2002 года, но это будет очень недолгий спор, и я его не начну», — написал Уткин у себя в Telegram-канале.
Ранее Черчесов заявил изданию "Спорт экспресс", что "Шунин — наш номер один, готовится к чемпионату Европы".
В настоящее время сборная России ведет подготовку к участию в Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Футболисты тренируются на подмосковной базе в Новогорске. 5 июня команда сыграет товарищеский матч с Болгарией.
На групповом этапе Евро-2020 национальная команда сыграет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге, там же 16 июня проведет матч с командой Финляндии, а 21 июня встретится со сборной Дании в Копенгагене.
Футбол,Антон Шунин,Василий Уткин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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