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Черчесов: боже упаси радоваться травме Де Брейне

Газета.Ru
2 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил сочувствие полузащитнику сборной Бельгии Кевину Де Брейне, который получил перелом костей носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси». Наставник россиян надеется, что Кевин сыграет против сборной России.
Черчесов: боже упаси радоваться травме Де Брейне
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Боже упаси, мы не обрадовались тому, что Де Брейне получил травму. Это наш коллега. Перед чемпионатом мира сломался Салах, нам тоже было жалко. Никому зла не желаем. Играли против бельгийцев и с Де Брейне, и без него. Отличный футболист, как можно радоваться тому, что у парня травма? Надеемся, что он выздоровеет и сыграет против нас.
Вчерашнюю игру бельгийцев не видел, посмотрим ее позже. У нас завтра матч, поэтому готовимся к нему, не распыляемся. Датчане тоже с немцами играли. Все идет своим чередом. Сейчас у нас Болгария, концентрируем команду на следующий матч», — передает слова Черчесова «Чемпионат» .
Полузащитник получил перелом костей носа и стенки левой глазницы при столкновении с защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов. Де Брейне вынужден был покинуть поле, а «Манчестер Сити» в матче проиграл со счетом 0:1. Операция футболисту не потребуется.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Ранее стало известно, что Де Брейне не потребуется операция.
Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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