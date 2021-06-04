Черчесов: боже упаси радоваться травме Де Брейне

Полузащитник получил перелом костей носа и стенки левой глазницы при столкновении с защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов. Де Брейне вынужден был покинуть поле, а «Манчестер Сити» в матче проиграл со счетом 0:1. Операция футболисту не потребуется.