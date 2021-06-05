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Игрок "Спартака" Промес назвал себя "почти русским"

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
Полузащитник сборной Нидерландов и московского "Спартака" Квинси Промес заявил, что чувствует себя "почти русским" после возвращения в состав красно-белых, передает AD.nl.
Игрок "Спартака" Промес назвал себя "почти русским"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Футболист вернулся в российский клуб в зимнее трансферное окно 2021 года, перейдя из амстердамского "Аякса", где так и не сумел стать полноценным игроком основы.
"Я играл в каждом матче, забивал голы, и мы сумели попасть в квалификацию Лиги чемпионов. "Спартак" — особенный клуб для меня. У меня контракт еще на три года. Россия для меня — это как возвращение домой. Я почти стал русским", - заявил Промес.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Промес провел 11 матчей, забив три мяча. "Спартак" занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и обеспечил себе игру в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020, передает пресс-служба национальной команды в Twitter. На групповом этапе подопечные Франка де Бура сыграют против Украины, Австрии и Северной Македонии.
Футбол,Спартак,
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