Игрок "Спартака" Промес назвал себя "почти русским"

Полузащитник сборной Нидерландов и московского "Спартака" Квинси Промес заявил, что чувствует себя "почти русским" после возвращения в состав красно-белых, передает AD.nl.

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Футболист вернулся в российский клуб в зимнее трансферное окно 2021 года, перейдя из амстердамского "Аякса", где так и не сумел стать полноценным игроком основы.

"Я играл в каждом матче, забивал голы, и мы сумели попасть в квалификацию Лиги чемпионов. "Спартак" — особенный клуб для меня. У меня контракт еще на три года. Россия для меня — это как возвращение домой. Я почти стал русским", - заявил Промес.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Промес провел 11 матчей, забив три мяча. "Спартак" занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и обеспечил себе игру в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.