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Президент «Урала» Иванов рассказал о своей футбольной мечте

Sport24
39 минут назад
Президент «Урала» Григорий Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Егорову рассказал о своей футбольной мечте.
— Какая у вас сейчас футбольная мечта?— Сыграть в еврокубках.
— Воспитанниками?— Да. Но, опять же, это не я сказал, это Галицкий сказал.
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Футбол,Григорий Иванов,Дмитрий Егоров,
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