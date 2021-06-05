Экс-игрок "Милана" умер в 20 лет

Бывший футболист системы итальянского "Милана" Сеид Висин умер в возрасте 20 лет, информирует Twitter клуба.

Фото: acmilan.com acmilan.com

"Невозможно подобрать подходящие слова, чтобы проститься с 20-летним парнем. Все наши мысли обращены к Сеиду Висину, его семье и тем, кто его любил", — сказано в публикации.

Тело молодого игрока нашли родители в его квартире в городе Ночера-Инфериоре в регионе Кампания (Италия). Причина смерти на данный момент неизвестна.

Сеид Висин — уроженец Эфиопии. На Апеннинский полуостров перебрался в семилетнем возрасте. Будущего футболиста усыновила местная семья. Несколькими годами ранее Висин обучался в молодежной академии "Милана", где соседствовал по комнате с Джанлуиджи Доннаруммой.

В 2017 году Сеид завершил карьеру футболиста и перешел в мини-футбол.