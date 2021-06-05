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20-летний экс-игрок "Милана" найден мертвым

Газета.Ru
30 минут назад
Бывший футболист системы итальянского "Милана" Сеид Висин умер в возрасте 20 лет, информирует Twitter клуба.
Экс-игрок "Милана" умер в 20 лет
Фото: acmilan.comacmilan.com
"Невозможно подобрать подходящие слова, чтобы проститься с 20-летним парнем. Все наши мысли обращены к Сеиду Висину, его семье и тем, кто его любил", — сказано в публикации.
Тело молодого игрока нашли родители в его квартире в городе Ночера-Инфериоре в регионе Кампания (Италия). Причина смерти на данный момент неизвестна.
Сеид Висин — уроженец Эфиопии. На Апеннинский полуостров перебрался в семилетнем возрасте. Будущего футболиста усыновила местная семья. Несколькими годами ранее Висин обучался в молодежной академии "Милана", где соседствовал по комнате с Джанлуиджи Доннаруммой.
В 2017 году Сеид завершил карьеру футболиста и перешел в мини-футбол.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник итальянской "Пармы" Джузеппе Перино скончался в возрасте 29 лет. Трагедия произошла в ходе матча в память о его брате Рокко, скончавшемся в 24-летнем возрасте три года назад из-за сердечного приступа.
Футбол,
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