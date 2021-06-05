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СМИ: 20-летний экс-футболист «Милана» покончил с собой

Советский спорт
3 часа назад
Молодой человек страдал из-за проявления расизма.
20-летний экс-футболист «Милана» свел счеты с жизнью
Фото: acmilan.comacmilan.com
Итальянский футболист эфиопского происхождения Сеид Визин покончил с собой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.
В 2014 году Сеид со своей семьей приехал в Милан, куда его позвали играть за местную юниорскую команду. Отыграв несколько сезонов, футболист вернулся в область Кампания и провел некоторое время в «Беневенто». Недавно игрок решил завершить профессиональную карьеру.
Добавим, что вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма дружил с Визином и заявил, что никогда не сможет забыть его улыбку и радость жизни.
Футбол,
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