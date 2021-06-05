20-летний экс-футболист «Милана» свел счеты с жизнью

Молодой человек страдал из-за проявления расизма.

Фото: acmilan.com acmilan.com

Итальянский футболист эфиопского происхождения Сеид Визин покончил с собой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.

В 2014 году Сеид со своей семьей приехал в Милан, куда его позвали играть за местную юниорскую команду. Отыграв несколько сезонов, футболист вернулся в область Кампания и провел некоторое время в «Беневенто». Недавно игрок решил завершить профессиональную карьеру.