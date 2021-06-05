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Футболисту Баринову врачи запретили продолжить матч с Болгарией

Газета.Ruиещё 17
5 июня 2021
Футболист сборной России Дмитрий Баринов рассказал о своем состоянии после контрольного матча против Болгарии. Игрок покинул поле из-за травмы в начале второго тайма.
Футболист Баринов получил травму в матче с Болгарией
Фото: ТАССТАСС
"Хотел продолжить матч, но врачи сказали, что лучше не надо, если бы было ещё одно столкновение — можно было бы пролететь мимо турнира", - передает слова Баринова "Чемпионат.com" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Соболев.
Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето.
Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью. Ранее сообщалось о том, что у Баринова было подозрение на перелом лицевой кости.
Футбол,Александр Соболев,Дмитрий Баринов,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Чемпионат.com,
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