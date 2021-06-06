Футбольные фанаты устроили драку со стрельбой в Москве

На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут во дворе одной из многоэтажек в Восточном Дегунине. Также в записи слышны выстрелы. За какие команды болеют участвовавшие в потасовке, не сообщается.
Правоохранители прибыли на место после поступивших сообщений о драке и начали задержания. В отделение полиции уже доставлены 19 человек.
Ранее в апреле около 150 фанатов московских футбольных клубов «Спартак» и ЦСКАустроили массовую драку в районе Орехово-Зуевского проезда на юго-востоке столицы. В столкновении участвовали представители нескольких крупных объединений поклонников команд.