Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Десятки футбольных фанатов устроили драку со стрельбой в Москве

Lenta.ruиещё 2
6 июня 2021
Десятки футбольных фанатов устроили массовую драку со стрельбой в Москве. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».
Футбольные фанаты устроили драку со стрельбой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут во дворе одной из многоэтажек в Восточном Дегунине. Также в записи слышны выстрелы. За какие команды болеют участвовавшие в потасовке, не сообщается.
Правоохранители прибыли на место после поступивших сообщений о драке и начали задержания. В отделение полиции уже доставлены 19 человек.
Ранее в апреле около 150 фанатов московских футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили массовую драку в районе Орехово-Зуевского проезда на юго-востоке столицы. В столкновении участвовали представители нескольких крупных объединений поклонников команд.
Футбол,ЦСКА,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители