Канделаки и Губерниев ополчились против Слуцкого из-за едкого намека

Этот пост стал стал ответом господину Слуцкому на его реплику в эфире «Первого канала». Известный футбольный тренер во время репортажа с товарищеского матча Россия — Болгария выступал в роли комментатора. В какой-то момент он выдал следующую фразу: «Киркоров перепутал Фернандеса с Оздоевым? Ничего страшного. Певцу простительно. Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да».