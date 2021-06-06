Канделаки и Губерниев ополчились против Слуцкого из-за едкого намека

«На Леонида Слуцкого я не держу обиды. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Бывает, что в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такие моменты даже приветствуются. Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала — каналу», — такая запись появилась в «телеге» Канделаки.
«Друзья, передайте Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег!!! Особенно в прямом эфире!» — такую запись опубликовал Губерниев, добавив фразу о профессиональной этике, а также сообщение, что Слуцкий, выступая в роли комментатора, «немного поплыл».