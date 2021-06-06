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Канделаки и Губерниев ополчились против Слуцкого из-за едкого намека

Елена Прошина
6 июня 2021
Генпродюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале по-женски едко отозвалась о тренере казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, сообщает «Газета.ру».
Канделаки и Губерниев ополчились против Слуцкого из-за едкого намека
Фото: ТАССТАСС
«На Леонида Слуцкого я не держу обиды. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Бывает, что в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такие моменты даже приветствуются. Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала — каналу», — такая запись появилась в «телеге» Канделаки.
Этот пост стал стал ответом господину Слуцкому на его реплику в эфире «Первого канала». Известный футбольный тренер во время репортажа с товарищеского матча Россия — Болгария выступал в роли комментатора. В какой-то момент он выдал следующую фразу: «Киркоров перепутал Фернандеса с Оздоевым? Ничего страшного. Певцу простительно. Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да».
Таким образом Слуцкий припомнил Тине Канделаки эпизод двухлетней давности. Тогда она, в ходе поздравительной речи в честь российской национальной сборной, призвала приветствовать аплодисментами тренера Станислава Черчесова, а также Артема Дзюбу и иранца Сердару Азмуну. Позднее телеведущая призналась, что перепутала Азмуна с россиянином Магомедом Оздоевым.
На заочную пикировку Канделаки и Слуцкого обратил вниманеи спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В свою очередь, в своем Telegram-канале, он встал на сторону генерального продюсера «Матч ТВ».
«Друзья, передайте Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег!!! Особенно в прямом эфире!» — такую запись опубликовал Губерниев, добавив фразу о профессиональной этике, а также сообщение, что Слуцкий, выступая в роли комментатора, «немного поплыл».
Футбол,Дмитрий Губерниев,Тина Канделаки,Леонид Слуцкий,Станислав Черчесов,Газета.Ru,
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