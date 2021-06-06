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Губерниев считает, что Украина на своей форме может нарисовать Аляску и Африку

Газета.Ruиещё 2
6 июня 2021
Журналист Дмитрий Губерниев высказался о форме сборной Украины с очертаниями Крыма, в которой она будет выступать на Евро-2020, передает "Чемпионат.com". "Я отношусь к этому нормально. Украина может там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду, без проблем. Каждая страна чего хочет, то и рисует. Это же их форма. Я вот летаю в Симферополь и что-то не вижу там украинских пограничников", - сказал Губерниев. 13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22.00 по московскому времени. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте. Ранее сообщалось о том, что сборная Украины представила форму для Евро с изображением очертаний Крыма.
Губерниев считает, что Украина на своей форме может нарисовать Аляску и Африку
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Йохан Кройф,Дмитрий Губерниев,Чемпионат.com,
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