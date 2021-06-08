"Челси" начал переговоры по трансферу Холанда

По данным источника, немецкий клуб просит за 20-летнего норвежца 200 миллионов евро. Лондонцы попытаются снизить эту цену.

В прошлом сезоне форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, отметившись 40 голами и 11 результативными передачами. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость Холанна в 110 миллионов евро.