Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Германия победила Португалию в финале молодёжного Евро-2021

RT на русскомиещё 13
19 часов назад
Сборная Германии одержала победу над национальной командой Португалии в финале чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.
Германия победила Португалию в финале молодёжного Евро-2021
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкой команды.
Победу сборной Германии принёс гол Лукаса Нмечи, отличившегося на 49-й минуте с передачи Ридле Баку.
Таким образом, немецкая сборная впервые с 2017 года и в третий раз в истории стала победителем молодёжного Евро. Португальцы в третий раз завоевали серебро континентального первенства Европы среди игроков до 21 года.
Сборная России, также принимавшая участие в турнире, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не сумела выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что российские футболисты сыграли вничью с Сербией в контрольном матче молодёжных сборных.
Футбол,ЧЕ по футболу,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители