Германия победила Португалию в финале молодёжного Евро-2021

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Португалии в финале чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкой команды.
Победу сборной Германии принёс гол Лукаса Нмечи, отличившегося на 49-й минуте с передачи Ридле Баку.
Таким образом, немецкая сборная впервые с 2017 года и в третий раз в истории стала победителем молодёжного Евро. Португальцы в третий раз завоевали серебро континентального первенства Европы среди игроков до 21 года.
Сборная России
, также принимавшая участие в турнире, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не сумела выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось
, что российские футболисты сыграли вничью с Сербией в контрольном матче молодёжных сборных.