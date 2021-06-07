Германия победила Португалию в финале молодёжного Евро-2021

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Португалии в финале чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.

Таким образом, немецкая сборная впервые с 2017 года и в третий раз в истории стала победителем молодёжного Евро. Португальцы в третий раз завоевали серебро континентального первенства Европы среди игроков до 21 года.