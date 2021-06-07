Аллегри обвинили в мошенничестве

Главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подозревают в отмывании денег, утверждает Calciomercato.

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По данным издания, итальянский специалист получал крупные суммы от мальтийской компании Oia limited, которую обвиняют в мошенничестве и организации незаконных азартных игр. Компания перевела ему в общей сложности 161 тыс евро в период с августа 2018-го года по апрель 2021-го.

Также Аллегри получил 168 тыс евро от словенской компании Hit DD Nova Gorica, управляющей игровыми и развлекательными центрами. Следствие предполагает, что эти деньги связаны с выигрышем.

По данным правоохранительных органов, в указанный выше период Аллегри потратил 356 тыс евро в казино, связанных с Hit DD Nova Gorica и компанией из Монако, от которой тренер получил еще 80 тыс евро.

Аллегри уже отреагировал на эти обвинения. Он дал комментарий изданию La Repubblica.