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Аллегри обвиняют в мошенничестве

Спорт день за днемиещё 6
8 часов назад
Главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подозревают в отмывании денег, утверждает Calciomercato.
Аллегри обвинили в мошенничестве
Фото: EPAEPA
По данным издания, итальянский специалист получал крупные суммы от мальтийской компании Oia limited, которую обвиняют в мошенничестве и организации незаконных азартных игр. Компания перевела ему в общей сложности 161 тыс евро в период с августа 2018-го года по апрель 2021-го.
Также Аллегри получил 168 тыс евро от словенской компании Hit DD Nova Gorica, управляющей игровыми и развлекательными центрами. Следствие предполагает, что эти деньги связаны с выигрышем.
По данным правоохранительных органов, в указанный выше период Аллегри потратил 356 тыс евро в казино, связанных с Hit DD Nova Gorica и компанией из Монако, от которой тренер получил еще 80 тыс евро.
Аллегри уже отреагировал на эти обвинения. Он дал комментарий изданию La Repubblica.
«Я абсолютно твердо заявляю, что не имею никакого отношения к какой-либо незаконной деятельности и, тем более, к любому нарушению законодательства о борьбе с отмыванием денег», – заявил Аллегри.
Футбол,
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