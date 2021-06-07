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Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020

Soccer Newsиещё 61
5 часов назад
Сборная России может отказаться от участия в матчах чемпионата Европы из-за новой формы сборной Украины, сообщает сайт "Динамо" Киев от Шурика".
Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
Фото: Soccer NewsSoccer News
По сведениям источника, в РФС рассматривают вариант бойкота Евро-2020, так как УЕФА утвердил форму украинцев, на которой изображен контур карты с Крымом.
Ранее российские политики призывали УЕФА запретить украинцам использовать данную форму.
Напомним, что после распада Советского союза Крым был включен в территорию Украины, но с 2014 года перешел под контроль России.
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