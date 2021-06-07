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Серб Мажич может сменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Sports.ru
8 часов назад
По данным «Спорт-Экспресса», преемником венгра может стать серб Милорад Мажич. Он несколько недель назад начал учить русский язык.
Серб Мажич может сменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
Фото: ©Getty Images©Getty Images
В последние месяцы 48-летний Мажич руководит арбитрами на Кипре. У него есть предложения и из других стран.
Ранее сообщалось, что в РФС недовольны Кашшаи, поэтому он вряд ли доработает свой контракт.
Футбол,Милорад Мажич,РФС,
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