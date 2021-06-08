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Чемпионат Европы по футболу 2020

Криштиану Роналду провел встречу с Аллегри

Спорт-Экспрессиещё 5
1 час назад
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провел встречу с новым главным тренером команда Массимилиано Аллегри. Они обсудили будущее игрока в команде, информирует ESPN.
Роналду провел встречу с Аллегри
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тем временем, агент португальца Жорже Мендеш продолжает искать для футболиста возможные варианты продолжения карьеры в другом клубе.
7 июня появилась информация, что Роналду намерен покинуть туринский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Отмечается, что он может перейти в «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».
В сезоне-2020/21 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.
Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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