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«Барселона» сделала Депаю улучшенное предложение

Чемпионат.comиещё 1
16 часов назад
«Барселона» продолжает работу над трансфером нападающего Мемфиса Депая. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 27-летнему форварду предложен 3-летний контракт на улучшенных условиях. Игрок скоро станет свободным агентом, так как истекает срок его соглашения с «Лионом».
«Барселона» сделала Депаю улучшенное предложение
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
По информации источника, руководство сине-гранатовых хочет оформить сделку как можно скорее, чтобы не повторилась ситуация с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом, которого перехватил французский «ПСЖ», представивший более выгодное предложение.
В мае сообщалось, что Депай близок к подписанию контракта на 5 млн в год с «Барселоной». Депай защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.
Футбол,Фабрицио Романо,
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