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Павлюченко считает, что Россия выйдет из группы на Евро-2020

Газета.Ru
1 час назад
Экс-футболист московского "Спартака" Роман Павлюченко поделился ожиданиями от выступлений сборной России на Евро-2020, передает "Все про спорт".
"Атакующий футбол": Павлюченко о шансах России на Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По моему мнению, выступление сборной России будет достаточно успешным — удастся выйти из группы в плей-офф за счет результативного атакующего футбола. Причем голы стоит ждать в каждой встрече", - сказал Павлюченко.
Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью. Ранее Россия обыграла Болгарию в последнем контрольном матче перед Евро-2020.
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