Нойер провел сотый матч за сборную Германии

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер
провел сотый матч за немецкую сборную.
Сборная Германии в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом Европы со счетом 7:1 разгромила Латвию.
В составе «бундестим» голами отметились Робин Госенс (19-я минута), Илкай Гюндоган
(21-я), Томас Мюллер
(27-я), Серж Гнабри
(45-я), Тимо Вернер
(50-я), Лерой Сане (76-я) и еще один гол в свои ворота отправил вратарь латышей Робертс Озолс (39-я).
Гол престижа латвийской сборной забил Алексей Савельевс (75-я).
Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Германии сыграет в квартете F с Францией, Португалией и Венгрией.
Добавим, чемпионат Европы стартует 11 июня.