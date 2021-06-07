Нойер провел сотый матч за сборную Германии

Сборная Германии в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом Европы со счетом 7:1 разгромила Латвию.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Германии сыграет в квартете F с Францией, Португалией и Венгрией.