«ПСЖ» готов платить Доннаруме €10 млн в год

«ПСЖ» обсуждает детали соглашения с вратарём «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Как сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира, итальянцу предложен контракт до 2026 года, зарплата составит 10 млн в год плюс 2 млн в качестве бонусов.

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«Милан», в свою очередь, предлагал вратарю 7 млн в год и 1 млн в виде бонусов.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента в июле 2021 года. Также сообщалось, что Доннарума может перейти в лондонский «Челси».