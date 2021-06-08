«ПСЖ» готов платить Доннаруме €10 млн в год

«ПСЖ» обсуждает детали соглашения с вратарём «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Как сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира, итальянцу предложен контракт до 2026 года, зарплата составит 10 млн в год плюс 2 млн в качестве бонусов.
«Милан», в свою очередь, предлагал вратарю 7 млн в год и 1 млн в виде бонусов.
Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини
подтвердил, что Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента в июле 2021 года. Также сообщалось, что Доннарума может перейти в лондонский «Челси».
В завершившемся сезоне-2020/2021 Доннарумма провёл за «Милан» 48 встреч, в которых пропустил 54 гола, отыграв 15 матчей на ноль. Его трансферная стоимость оценивается в 60 млн. Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с 2015 года.