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Моуринью хочет видеть в «Роме» Азмуна

Спорт-Экспрессиещё 3
48 минут назад
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в римском клубе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Corriere dello Sport.
Моуринью увидел в Азмуне альтернативу Белотти
Фото: ТАССТАСС
По данным источника, португальский специалист видит в 26-летнем иранском игроке альтернативу форварду «Торино» Андреа Белотти, о переходе которого клуб пока не может договориться.
Футболист в завершившемся сезоне провел 24 матча в РПЛ и забил 19 мячей при шести голевых передачах. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.
Футбол,Андреа Белотти,Зенит,
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