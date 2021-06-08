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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Краснодар» объявил об уходе Смольникова

Sport24иещё 2
1 час назад
«Краснодар» на официальном сайте сообщил от уходе защитника команды Игоря Смольникова.
Смольников ушел из «Краснодара»
Фото: vk.com/fckrasnodarvk.com/fckrasnodar
Стороны расторгли контракт, который был рассчитан до следующего лета, по ободному соглашению.
32-летний россиянин пополнил состав «быков» в начале прошлого сезона. В 23 матчах чемпионата России Смольников сделал 2 результативные передачи.
Смольников — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.
Футбол,Игорь Смольников,Зенит,
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