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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Динамо" согласовало трансфер хавбека "Милана"

Soccer Newsиещё 3
2 часа назад
Уругвайский полузащитник "Милана" Диего Лаксальт перейдет в московское "Динамо", сообщает "Чемпионат".
Игрок "Милана" Лаксальт перейдет в "Динамо"
Фото: ReutersReuters
По сведениям источника, российский клуб договорился о переходе хавбека в летнее трансферное окно. Условия сделки не разглашаются.
В минувшем сезоне 28-летний Лаксальт выступал на правах аренды за "Селтик". В составе шотландского клба он провел 26 матчей и забил один гол.
Футбол,Динамо,
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