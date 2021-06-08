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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Меня до сих пор трясёт": Салихова попросила не спрашивать её о Кокорине

Елена Прошина
1 час назад
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своем Telegram-канале попросила не спрашивать её о бывшем форварде московской команды Александре Кокорине.
Подписчик Telegram-канала Салиховой под ником Gleb спросил у неё, почему Кокорин, выступая за "Спартак" в прошлом сезоне, не играл с "Сочи" и "Зенитом".
«Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии», – ответила супруга владельца "Спартака".
Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года в качестве свободного агента, а покинул клуб в январе 2021 года. За проведенное в "Спартаке" время нападающий принял участие только в восьми матчах РПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами.
В настоящее время футболист выступает за "Фиорентину". По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер игрока 5 млн.
Футбол,Зарема Салихова,Александр Кокорин,Леонид Федун,Зенит,Спартак,
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