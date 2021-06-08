"Меня до сих пор трясёт": Салихова попросила не спрашивать её о Кокорине

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года в качестве свободного агента, а покинул клуб в январе 2021 года. За проведенное в "Спартаке" время нападающий принял участие только в восьми матчах РПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами.