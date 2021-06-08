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Чемпионат Европы по футболу 2020

Кириченко: «Дзюба — стержневой футболист сборной России»

Sport24иещё 1
1 час назад
Российский тренер Дмитрий Кириченко высказался о важности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы для национальной команды, которая продолжает готовиться к чемпионату Европы.
Кириченко: «Дзюба — стержневой футболист сборной России»
Фото: Sport24Sport24
«На официальные матчи Артем всегда выходит эмоционально заряженным. Мы это видели в игре с той же Словенией. А в контрольных запала у него поменьше. Как опытный футболист, он бережет силы. Мастерство у Дзюбы есть, и когда он настраивается должным образом, то превращается в серьезное оружие. Надеюсь, это произойдёт в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе. Все равно на данный момент сборной тяжеловато без Артема, особенно в матчах с глубоко обороняющимися соперниками. Даже в игре с Болгарией через него шло очень много атак. Все выглядело достаточно перспективно. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной», — цитирует Кириченко «RT на русском».
Сборная России стартует на чемпионате Европы матчем против Бельгии. Встреча состоится 12 июня.
Футбол,Дмитрий Кириченко,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,RT на русском,
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