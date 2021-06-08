Футболисты сборной Бразилии объяснили, почему согласились сыграть на Кубке Америки

Игроки сборной Бразилии опубликовали командное заявление, в котором осудили проведение Кубка Америки, но подчеркнули, что не намерены отказываться от участия в турнире.

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«Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить свое мнение о проведении Кубка Америки. У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку исторического пятикратного чемпиона мира. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии», — говорится в манифесте футболистов бразильской сборной.

Турнир был экстренно перенесен в Бразилию, о чем стало известно лишь 31 мая — после того, как в Аргентине отказались принимать матчи из-за новой волны коронавируса и введенного в стране карантина. Ранее, 20 мая, права проводить турнир также лишили Колумбию, которая не смогла справиться с беспорядками внутри страны.

В итоге президент Бразилии Жаир Болсонару и местная Конфедерация футбола (CBF) согласились оперативно предоставить условия для проведения Кубка Америки. Однако с решением чиновников оказались не согласны многие жители страны, а также тренерский штаб и игроки сборной Бразилии.

Турнир в Бразилии планируется провести с 13 июня по 10 июля.