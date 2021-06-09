Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

"Известия": перед Евро-2020 в сети появилось более 100 мошеннических сайтов

ТАССиещё 1
5 минут назад
Более 100 мошеннических ресурсов, где якобы продают билеты на матчи, появились в преддверии чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Злоумышленники требуют за фальшивые билеты от 15 до 400 тыс. рублей, при этом на самом деле установленная УЕФА цена не превышает 16 тыс. рублей, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.
Перед Евро-2020 в сети появилось более 100 мошеннических сайтов
Фото: ТАССТАСС
"Сегодня в сети активны как минимум 12 фейковых русскоязычных сайтов по продаже билетов. Причем такие ресурсы активно продвигаются и рекламируются: если ввести в поисковике фразу "билеты на Евро-2020", то на первых строчках поисковой выдачи окажутся именно подобные вредоносные сайты", - сказал изданию заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко.
В компании уточнили, что большинство сайтов ориентированы на иностранцев. У таких ресурсов простая верстка, имеются грамматические ошибки в текстах.
По словам Сергиенко, мошенники обещают доступ на любой матч чемпионата от лица УЕФА, администрации стадиона "Газпром Арена" либо официальных билетных агентств. Они рассчитывают, что их жертвы не знают порядка покупки билетов, которые доступны лишь на сайте УЕФА после регистрации.
Специалисты по информационной безопасности советуют болельщикам, желающим наблюдать за матчами европейского чемпионата с трибун стадионов, проверять время создания и имя владельца сайта, через который заказывают билеты. Как правило, мошеннические ресурсы - новые, а идентификационные данные автора скрыты. Вызвать беспокойство должны и неработающие внутренние гиперссылки или кнопки.
Футбол,Игорь Сергиенко,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт