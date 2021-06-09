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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Госдуме поддержали Арустамяна из-за отказа в аккредитации на Евро-2020

RT на русскомиещё 17
21 час назад
Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала отказ в аккредитации российского журналиста Нобеля Арустамяна на чемпионат Европы по футболу — 2020.
В Госдуме поддержали Арустамяна из-за отказа в аккредитации на Евро-2020
Фото: RT на русскомRT на русском
«Если журналист аккредитовывается на официальные международные мероприятия, то национальность тут не должна играть никакой роли», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
По словам депутата, она тоже находится под санкциями.
«Я хочу поддержать Нобеля, так как сама нахожусь под азербайджанскими санкциями», — сказала она.
Напомним, что заявка Арустамяна была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Ранее в МИД России сообщили, что Арустамян может получить аккредитацию на Евро-2020.
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