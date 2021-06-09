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Чемпионат Европы по футболу 2020

Blick: «Зенит» интересуется Петковичем

Спорт день за днемиещё 1
1 час назад
«Зенит» может возглавить главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, об этом сообщает Blick.
«Зенит» интересуется Петковичем
Фото: EPAEPA
«Сине-бело-голубые» проявляют интерес к 57-летнему специалисту, который связан контрактными обязательствами на своей нынешней работе до конца 2022 года.
В источнике говорится, что преимуществом Петковича знание русского языка.
Ранее специалист работал с такими клубами как «Беллинцона», «Малькантоне», «Лугано», «Янг Бойз», «Самсунспор», «Сьон» и «Лацио».
Нынешний тренер действующих чемпионов России Сергей Семак связан контрактными обязательствами с «Зенитом» до конца сезона-2021/2022 с возможным продлением контракта на год.
«Зенит» под руководством Семака дважды выступал в Лиге чемпионов и оба раза не сумел выйти из группы, заняв последнее место. Также команда трижды выигрывала титул чемпиона России.
Футбол,Сергей Семак,Владимир Петкович,Зенит,
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