«Зенит» интересуется Петковичем

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«Сине-бело-голубые» проявляют интерес к 57-летнему специалисту, который связан контрактными обязательствами на своей нынешней работе до конца 2022 года.

В источнике говорится, что преимуществом Петковича знание русского языка.

Ранее специалист работал с такими клубами как «Беллинцона», «Малькантоне», «Лугано», «Янг Бойз», «Самсунспор», «Сьон» и «Лацио».

Нынешний тренер действующих чемпионов России Сергей Семак связан контрактными обязательствами с «Зенитом» до конца сезона-2021/2022 с возможным продлением контракта на год.