В правительстве РФ одобрили введение аналога FAN ID для РПЛ

По его словам, в бюджете запланированы средства для оборудования системой контроля стадионов, на которых проходят матчи чемпионата России по футболу. В течение двух лет будет выделено 773,6 миллиона рублей. Распознавание зрителей будет обеспечивать единый оператор информационной системы идентификации болельщиков.