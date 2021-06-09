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Чемпионат Европы по футболу 2020

В правительстве РФ одобрили введение аналога FAN ID для РПЛ

Sport24
1 час назад
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу по введению персонифицированных карт на посещение спортивных соревнований.
В правительстве РФ одобрили введение аналога FAN ID для РПЛ
Фото: Александр Мысякин, Sport24Александр Мысякин, Sport24
По его словам, в бюджете запланированы средства для оборудования системой контроля стадионов, на которых проходят матчи чемпионата России по футболу. В течение двух лет будет выделено 773,6 миллиона рублей. Распознавание зрителей будет обеспечивать единый оператор информационной системы идентификации болельщиков.
«В частности, инициатива предусматривает введение «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что это будет специальный электронный документ. Бюджетом уже запланированы средства на оснащение оборудованием системы контроля доступа стадионов, на которых должны проводиться матчи чемпионата России по футболу.
Информационная система идентификации болельщиков, которая использовалась на ЧМ-2018, была создана и эксплуатировалась Минцифры России. Данная система запатентована ведомством и является собственностью Российской Федерации. Принятие закона создаст правовую базу для использования в официальных российских соревнованиях наработок, созданных для проведения ЧМ-2018», — цитирует Груздева РАПСИ.
Футбол,Владимир Груздев,Правительство РФ,РАПСИ,
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