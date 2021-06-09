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Чемпионат Европы по футболу 2020
Акинфеев намекнул на участие в Евро-2020
News.ru
1 час назад
Вратарь
ЦСКА
Игорь Акинфеев
на своей странице в Instagram оставил загадочное послание перед Евро-2020.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Буду на Евро, — написал Акинфеев.
1 октября 2018 года Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде. Сейчас номером один в сборной является голкипер
«Динамо»
Антон Шунин
.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Сборная России
свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу
Станислав Черчесов
объяснил, как понимает слово «патриотизм».
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