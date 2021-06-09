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Чемпионат Европы по футболу 2020

Акинфеев намекнул на участие в Евро-2020

News.ru
1 час назад
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в Instagram оставил загадочное послание перед Евро-2020.
Акинфеев намекнул на участие в Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Буду на Евро, — написал Акинфеев.
1 октября 2018 года Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде. Сейчас номером один в сборной является голкипер «Динамо» Антон Шунин.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, как понимает слово «патриотизм».
Футбол,Антон Шунин,Игорь Акинфеев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,Динамо,
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