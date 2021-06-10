Венгры освистали преклонивших колено футболистов Ирландии

Футболисты сборной Ирландии были освистаны болельщиками, собравшимися на трибунах стадиона в Будапеште, перед товарищеским матчем против игроков национальной команды Венгрии. Об этом сообщает "Би-би-си".

Фото: Jacquelyn Martin/AP Jacquelyn Martin/AP

Игроки команды-гостей за несколько секунд до стартового свистка приняли участие в акции солидарности Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны"), преклонив одно колено, чем вызвали негативную реакцию со стороны зрителей.

Чернокожий футболист сборной Ирландии Чидози Огбене призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) более строго подойти к данному вопросу и найти решение проблемы систематической дискриминации людей по расовому признаку. Добавим, что игра завершилась безголевой ничьей - 0:0.