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Чемпионат Европы по футболу 2020

Венгры освистали преклонивших колено футболистов сборной Ирландии

Газета.Ru
1 час назад
Футболисты сборной Ирландии были освистаны болельщиками, собравшимися на трибунах стадиона в Будапеште, перед товарищеским матчем против игроков национальной команды Венгрии. Об этом сообщает "Би-би-си".
Венгры освистали преклонивших колено футболистов Ирландии
Фото: Jacquelyn Martin/APJacquelyn Martin/AP
Игроки команды-гостей за несколько секунд до стартового свистка приняли участие в акции солидарности Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны"), преклонив одно колено, чем вызвали негативную реакцию со стороны зрителей.
Чернокожий футболист сборной Ирландии Чидози Огбене призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) более строго подойти к данному вопросу и найти решение проблемы систематической дискриминации людей по расовому признаку. Добавим, что игра завершилась безголевой ничьей - 0:0.
Ранее полузащитник сборной Румынии Никушор Станчу рассказал, почему принял решение не вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны") перед товарищеским матчем с английской сборной.
Футбол,УЕФА,
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