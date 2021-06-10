"Футбол стал политикой": Почему в сборную Украины не берут игроков из России

В сборной Украины, которая сыграет на Евро-2020, нет ни одного игрока из российского клуба. Последний раз в национальную команду Украины из России приезжал Александр Зинченко . Это было в 2017 году, когда футболист выступал за "Уфу". Портал "Чемпионат" рассказал о тех игроках, кто на фоне плохих отношений двух стран потерял место в украинской команде.

Издание напоминает про историю Ярослава Ракицкого, который после 13 лет в "Шахтере" перешел в петербургский "Зенит" , а затем его перестали вызывать в украинскую национальную команду.

"Определённый контингент украинских болельщиков, бывших спортсменов, журналистов и политических деятелей не одобрил поступок защитника. Причиной возмущения стали напряжённые отношения между двумя странами в последнее время", - пишет автор публикации.

Увидев реакцию части украинцев на переход в российский клуб, Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной. Он тогда отмечал, что люди, которые вызывают игроков в украинскую сборную, руководствуются страхом, а не уромнем футболистов.

«10 лет назад я дебютировал в главной команде, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызова в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете», – написал тогда футболист у себя в Instagram.

Еще одним украинским игроком, потерявшем место в сборной после перехода в российский клуб, стал Иван Ордец . В 2019 году он пополнил ряды московского "Динамо"

«Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней», - говорил футболист, выражая также поддержку своему коллеге Ракицкому, который оказался в схожей ситуации.

"Но если их шансы на попадание в сборную по спортивному принципу близки к нулю, то вопросы к тренерскому штабу Андрея Шевченко по поводу кандидатур Ракицкого и Ордеца точно есть", - отметил журналист.

Он вместе с тем напомнил о своеобразном заявлении главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко, который несколько лет сказал о выступающих в России украинцах следущее:

«Я не испытываю проблем с игроками, выступающими в России. Среди вызванных на сбор нет ни одного такого», – говорил Шевченко.

Но проблема на самом деле существует, даже если Шевченко пытается обмануть себя, отметил автор материала. По его словам, Ракицкий и Ордец не слабее нынешних защитников украинской сборной, при этом имеют опыт выступления на крупных турнирах.