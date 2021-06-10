Василий Уткин рассказал, почему украл кепку с яхты Абрамовича

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему украл чужую кепку с яхты миллиардера Романа Абрамовича во время чемпионата Европы по футболу в 2004 году. По словам бывшего комментатора, он без спроса унёс головной убор, чтобы подарить своему коллеге Тимуру Журавелю . Кепка с лодки бизнесмена должна была стать для журналиста символом достатка, объяснил Уткин.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал Глеб Чернявский кадр из видео / YouTube-канал Глеб Чернявский

Евро-2004 проходил в Португалии. Уткин рассказал, что во время турнира Абрамович пригласил его погостить на своей яхте, которая по условиям напоминала дачу. Интервьюер Глеб Чернявский вспомнил, как комментатор в одном из интервью признался, что украл с этой лодки чужую кепку. По словам Уткина, он забрал её в качестве сувенира.

«С большого турнира всегда привозишь друзьям сувениры. Я подарил её Тимуру Журавелю. Тимур носил тогда кепки, и я подумал, что подарю ему кепку с лодки Абрамовича — пусть это будет для него символом достатка», — сказал комментатор.

Он добавил, что кепка была серого цвета с вышитым названием лодки — Pelorus.

«Я подумал, что Тимур, который считает себя белорусом, может, там нарисует к букве P зигзаг, и получится Belorus», — рассказал Уткин.

Уткин также сообщил, что сейчас тесно не общается с Абрамовичем, но при этом сохраняет к нему «очень тёплые чувства» и считает бизнесмена «глубоко приличным человеком».

«У нас просто нет среды общения. Я никогда не обращался за какими-то одолжениями, с какими-то просьбами. Кроме одного случая — это касалось не только меня, поэтому рассказывать не буду», — пояснил журналист.