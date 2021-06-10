"Нужно всё понять для себя": Погребняк допустил завершение карьеры

По словам нападающего, перед принятием соответствующего решение ему необходимо "всё понять для себя".

Ранее "Урал" на своём официальном сайте сообщил, что Погребняк покидает клуб в связи с итечением срока соглашения. В составе команды из Екатеринбурга Погребняк провёл 52 официальных матча, в которых забил 12 голов.