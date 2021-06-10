Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

"Нужно всё понять для себя": Погребняк допустил завершение карьеры

Елена Прошина
39 минут назад
Российский футболист Павел Погребняк допустил завершение карьеры после окончания его контракта с "Уралом" из Екатеринбурга.
По словам нападающего, перед принятием соответствующего решение ему необходимо "всё понять для себя".
«Контракт с «Уралом» закончился, да. Не исключаю, что завершу свою футбольную карьеру. Рассматриваю такой вариант. Есть ли предложения от других клубов? Дело не в этом. Мне нужно все понять для себя», — заявил 37-летний Погребняк изданию Sport24.
Ранее "Урал" на своём официальном сайте сообщил, что Погребняк покидает клуб в связи с итечением срока соглашения. В составе команды из Екатеринбурга Погребняк провёл 52 официальных матча, в которых забил 12 голов.
За сборную России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами.
Футбол,Павел Погребняк,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители