"Нужно всё понять для себя": Погребняк допустил завершение карьеры

Российский футболист Павел Погребняк допустил завершение карьеры после окончания его контракта с "Уралом" из Екатеринбурга.
По словам нападающего, перед принятием соответствующего решение ему необходимо "всё понять для себя".
«Контракт с «Уралом» закончился, да. Не исключаю, что завершу свою футбольную карьеру. Рассматриваю такой вариант. Есть ли предложения от других клубов? Дело не в этом. Мне нужно все понять для себя», — заявил 37-летний Погребняк изданию Sport24.
Ранее "Урал" на своём официальном сайте сообщил, что Погребняк покидает клуб в связи с итечением срока соглашения. В составе команды из Екатеринбурга Погребняк провёл 52 официальных матча, в которых забил 12 голов.
За сборную России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами.