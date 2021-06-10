Сборная России прибыла в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург до второй половины четверга не был совсем похож на город, где со дня на день начнутся горячие футбольные баталии. Однако вечерний приезд сборной России на место проведения первого матча разбудил всех поклонников и напомнил петербуржцам, что чемпионат Европы в городе на Неве стартует уже в субботу.

Фото: ТАСС ТАСС

Говорить, что в Санкт-Петербурге ничего не напоминает о грядущем Евро, было бы неправильно. Город украшен лозунгами и плакатами с символикой турнира, многие троллейбусы, курсирующие по Невскому проспекту, "одеты" в ливрею ЧЕ-2020, на Конюшенной площади возводится огромная фан-зона, ради которой перекрыли несколько улиц.

Однако главные герои любого спортивного события, именуемые болельщиками, корреспонденту ТАСС, который с утра бродил по питерским улицам, очень долго не встречались. Если не считать двух человек в майках с надписью Slovakia, которые с озабоченным видом шли прочь от Храма Спаса на Крови и ничуть не походили на радующихся жизнью футбольных фанатов.

И только в восьмом часу вечера сонный город, тающий в непривычной жаре, был разбужен криками "Дзюба! Дзюба!" Так пара десятков болельщиков, неведомым путем узнавших о том, где будет жить в Санкт-Петербурге сборная России, приветствовала капитана команды, последним вышедшего из автобуса, который привез футболистов в гостиницу из аэропорта.

В субботу сборная России проведет свой первый домашний матч Евро-2020 против команды Бельгии, а уже в пятницу город начнет жить полноценной футбольной жизнью, которую не под силам испортить никакому коронавирусу. Будет открыто сразу несколько фан-зон в разных районах города, в Пулково приземлятся авиачартеры с бельгийскими болельщиками, которых будет в Санкт-Петербурге не меньше полутысячи. Да и российские фанаты обязательно внесут свою лепту в грядущий футбольный праздник, они соскучились по настоящему зрелищу.