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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Севилья» предложила Рамосу пятилетний контракт

Спорт-Экспрессиещё 1
3 часа назад
«Севилья» предложила защитнику «Реала» Серхио Рамосу пятилетний контракт, информирует радиостанция esRadio. Как отмечается, зарплата 35-летнего испанца при этом может составить 7 миллионов евро за сезон.
«Севилья» предложила Рамосу пятилетний контракт
Фото: © REUTERS / Sergio Perez© REUTERS / Sergio Perez
Кроме того, Рамос в случае согласия получит возможность остаться в клубе после завершения карьеры.
Контракт Рамоса с «Реалом» истекает 30 июня. Также футболистом интересуется «Манчестер Сити».
В этом сезоне Рамос, который начинал свою карьеру именно в «Севильи», провел 21 матч за клб, в которых забил 4 гола и отдал 1 передачу.
Футбол,Серхио Рамос,Реал,
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