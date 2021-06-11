«Севилья» предложила Рамосу пятилетний контракт

Кроме того, Рамос в случае согласия получит возможность остаться в клубе после завершения карьеры.

В этом сезоне Рамос, который начинал свою карьеру именно в «Севильи», провел 21 матч за клб, в которых забил 4 гола и отдал 1 передачу.