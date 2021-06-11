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Чемпионат Европы по футболу 2020

Италия обыграла Турцию в стартовом матче Евро-2020

Спорт-Экспрессиещё 20
1 час назад
В стартовом матче Евро-2020 сборная Италии победила команду Турции (3:0). Игра состоялась в Риме на «Стадио Олимпико».
Италия обыграла Турцию в стартовом матче Евро-2020
Фото:  AFP AFP
Первый мяч Евро-2020 в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демирал. Это произошло на 53-й минуте. На 66-й минуте второй мяч провел Чиро Иммобиле. Лоренцо Инсинье на 79-й минуте сделал счет крупным.
Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.
Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.

Евро-2020

Группа А
1-й тур
Турция — Италия — 0:3 (0:0)
Футбол,Евро-2020,
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