Италия обыграла Турцию в стартовом матче Евро-2020

В стартовом матче Евро-2020 сборная Италии победила команду Турции (3:0). Игра состоялась в Риме на «Стадио Олимпико».
Первый мяч Евро-2020 в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демирал. Это произошло на 53-й минуте. На 66-й минуте второй мяч провел Чиро Иммобиле. Лоренцо Инсинье на 79-й минуте сделал счет крупным.
Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.
Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.
Евро-2020
Турция — Италия — 0:3 (0:0)