Италия обыграла Турцию в стартовом матче Евро-2020

В стартовом матче Евро-2020 сборная Италии победила команду Турции (3:0). Игра состоялась в Риме на «Стадио Олимпико».

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Первый мяч Евро-2020 в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демирал. Это произошло на 53-й минуте. На 66-й минуте второй мяч провел Чиро Иммобиле. Лоренцо Инсинье на 79-й минуте сделал счет крупным.

Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.

Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.

Евро-2020

Группа А

1-й тур